Две азербайджанские шахматистки удостоены специальной награды на чемпионате Европы

Две азербайджанские шахматистки удостоены специальной награды на чемпионате Европы в греческом Родосе.

Две азербайджанские шахматистки удостоены специальной награды на чемпионате Европы в греческом Родосе.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат Азербайджана, победительнице индивидуального женского чемпионата Европы Ульвие Фаталиевой вручены золотая медаль и кубок.

В честь чемпионки был исполнен Государственный гимн Азербайджана. На церемонии также награждены шахматистки, показавшие лучшие результаты в различных номинациях.

Среди представителей Азербайджана специальной награды удостоились Гюнай Мамедзаде и Сабина Ибрагимова.