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Две азербайджанские шахматистки удостоены специальной награды на чемпионате Европы

Две азербайджанские шахматистки удостоены специальной награды на чемпионате Европы Две азербайджанские шахматистки удостоены специальной награды на чемпионате Европы в греческом Родосе.
Индивидуальные
30 апреля 2024 г. 11:26
Две азербайджанские шахматистки удостоены специальной награды на чемпионате Европы

Две азербайджанские шахматистки удостоены специальной награды на чемпионате Европы в греческом Родосе.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат Азербайджана, победительнице индивидуального женского чемпионата Европы Ульвие Фаталиевой вручены золотая медаль и кубок.

В честь чемпионки был исполнен Государственный гимн Азербайджана. На церемонии также награждены шахматистки, показавшие лучшие результаты в различных номинациях.

Среди представителей Азербайджана специальной награды удостоились Гюнай Мамедзаде и Сабина Ибрагимова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın iki şahmatçısı Avropa çempionatında xüsusi mükafata layiq görülüb

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