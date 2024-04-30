Азад Гёзялов: В Азербайджане значительно возрос интерес к соревнованиям по каноэ и гребле

В Азербайджане значительно возрос интерес к соревнованиям по каноэ и гребле.

В Азербайджане значительно возрос интерес к соревнованиям по каноэ и гребле.

Как сообщает командированный в Мингячевир сотрудник Report, об этом заявил начальник Центрально-Аранского регионального управления молодежи и спорта Азад Гёзялов на параде перед международной регатой по гребле "Кубок президента 2024", посвященной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

"В Мингячевире очень популярны соревнования по гребле. Всем уже известно о проводимых в нашей стране соревнованиях по каноэ и гребле. Одной из главных целей проведения регаты является развитие гребли. Мингячевир - один из наиболее развитых городов нашей страны. В будущем также планируется проведение здесь соревнований по гребле", - сказал он.

Международная регата "Кубок президента-2024" завершится 3 мая. Соревнования второй год подряд включены в официальный календарный план Европейской ассоциации каноэ.