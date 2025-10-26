Азербайджанские боксеры завершили чемпионат Европы с 8 медалями

Азербайджанские боксеры завоевали 8 медалей на чемпионате Европы U-15, проходившем в городе Будва (Монтенегро) - 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые.

Как сообщает Report, Хумар Джафарли (75 кг) взяла золото, одолев в финале турчанку Ягмур Эрьюрту со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Впервые в истории нашего бокса спортсменка завоевала титул чемпионки Европы в возрастной категории U-15.

Ее успех повторил Мехран Расулов (80 кг), одержав победу в решающем поединке над украинцем Сергием Котовским со счетом 5:0 (30:27, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27). Это третья награда Расулова на европейских первенствах в его карьере. До этого он дважды завоевывал бронзовые медали.

Насрин Абдуллазаде (40 кг), Нурлан Мусеибли (66 кг), Юсиф Агакишиев (75 кг) завоевали серебряные медали, а Онур Гурбанов (42 кг), Эльджан Мусазаде (50 кг) и Эрдем Текин (90 кг) - бронзовые.

Сборная Азербайджана на ЧЕ, в котором приняли участие 369 спортсменов из 32 стран, заняла 6-е место в командном зачете.