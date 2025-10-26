İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan boksçuları Avropa çempionatını 8 medalla başa vurub

    Fərdi
    • 26 oktyabr, 2025
    • 12:22
    Azərbaycan boksçuları Avropa çempionatını 8 medalla başa vurub

    Azərbaycan boksçuları Monteneqronun Budva şəhərində keçirilən U-15 Avropa çempionatını 8 (2 qızıl, 3 gümüş və 3 bürünc) medalla başa vurub.

    Komandamızın heyətində Xumar Cəfərli (75 kq) fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. O, finalda Yağmur Eryurtu (Türkiyə) 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) hesabı ilə məğlub etməklə Budvada Azərbaycan himnini səsləndirib. Bu qızıl medal ölkəmiz üçün əlamətdar olub. Boks tariximizdə ilk dəfə qız idmançımız U-15 Avropa çempionatının qalibi adına yiyələnib.

    Onun uğurunu Mehran Rəsulov (80 kq) da təkrarlayıb. Finalda Serqiy Kotovskini (Ukrayna) 5:0 (30:27, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27) hesabı ilə məğlub edən boksçumuz qızıl medala layiq görülüb. Bu, Rəsulovun karyerasında Avropa birinciliklərinin 3-cü mükafatı olub. O, bunadək 2 dəfə bürünc medal əldə edib.

    Digər boksçularımızdan Nəsrin Abdullazadə (40 kq), Nurlan Müseyibli (66 kq), Yusif Ağakişiyev (75 kq) gümüş, Onur Qurbanov (42 kq), Elcan Musazadə (50 kq) və Ərdəm Təkin (90 kq) bürünc medal qazanıblar.

    Qeyd edək ki, 32 ölkədən 369 idmançının qatıldığı yarışıAzərbaycan millisi komanda hesabında 6-cı yeri tutub.

    boks Avropa çempionatı Qızıl medal Azərbaycan millisi
    Foto
    Азербайджанские боксеры завершили чемпионат Европы с 8 медалями

    Son xəbərlər

    12:57

    Sabah Bakıda yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

    Ekologiya
    12:54

    Tramp: Müharibələri dayandırmağı sevirəm

    Digər ölkələr
    12:45

    Rusiyanın Kiyevə dron hücumu nəticəsində üç nəfər ölüb, 27 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:36
    Foto

    İsrail səfirliyi: Musiqinin gücü mədəniyyətlərimizin, ölkələrimizin əlaqələrini möhkəmləndirir

    Xarici siyasət
    12:30
    Foto

    AFFA-da "Futbolda Uşaqların Hüquqlarının Qorunması" mövzusunda seminar təşkil olunub

    Futbol
    12:22
    Foto

    Azərbaycan boksçuları Avropa çempionatını 8 medalla başa vurub

    Fərdi
    12:20

    Tramp: Sabah Si Cinpinlə görüşəcəyəm

    Digər ölkələr
    12:13

    Ağdaşda ağır yol qəzası baş verib, ölənlər var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:08

    "Formula-1" çempionatının 20-ci mərhələsi başlayıb

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti