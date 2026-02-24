Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.02.2026)
- 24 fevral, 2026
- 09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,44 % azalaraq 2,0008 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,39 % azalaraq 2,2051 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0008
|
100 Rusiya rublu
|
2,2051
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1999
|
1 Belarus rublu
|
0,5927
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1175
|
1 Çexiya kronu
|
0,0826
|
1 Çin yuanı
|
0,2465
|
1 Danimarka kronu
|
0,2678
|
1 Gürcü larisi
|
0,6354
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2173
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0187
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2920
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1872
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1892
|
1 İsrail şekeli
|
0,5444
|
1 Kanada dolları
|
1,2402
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5415
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3412
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5273
|
1 Moldova leyi
|
0,1003
|
1 Norveç kronu
|
0,1775
|
100 Özbək somu
|
0,0139
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6078
|
1 Polşa zlotası
|
0,4739
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3926
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3409
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3361
|
Türk lirəsi
|
0,0388
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0393
|
Yapon yeni
|
1,0950
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0127
|
Qızıl
|
8765,6425
|
Gümüş
|
147,6686
|
Platin
|
3655,0085
|
Palladium
|
2982,8455