    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.02.2026)

    Maliyyə
    • 24 fevral, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.02.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,44 % azalaraq 2,0008 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,39 % azalaraq 2,2051 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0008

    100 Rusiya rublu

    2,2051

    1 Avstraliya dolları

    1,1999

    1 Belarus rublu

    0,5927

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1175

    1 Çexiya kronu

    0,0826

    1 Çin yuanı

    0,2465

    1 Danimarka kronu

    0,2678

    1 Gürcü larisi

    0,6354

    1 Honq Konq dolları

    0,2173

    1 Hindistan rupisi

    0,0187

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2920

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1872

    1 İsveçrə frankı

    2,1892

    1 İsrail şekeli

    0,5444

    1 Kanada dolları

    1,2402

    1 Küveyt dinarı

    5,5415

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3412

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5273

    1 Moldova leyi

    0,1003

    1 Norveç kronu

    0,1775

    100 Özbək somu

    0,0139

    100 Pakistan rupisi

    0,6078

    1 Polşa zlotası

    0,4739

    1 Rumıniya leyi

    0,3926

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3409

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4531

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3361

    Türk lirəsi

    0,0388

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0393

    Yapon yeni

    1,0950

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0127

    Qızıl

    8765,6425

    Gümüş

    147,6686

    Platin

    3655,0085

    Palladium

    2982,8455
