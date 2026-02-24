Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process
    Finance
    • 24 February, 2026
    • 09:28
    CBA currency exchange rates (24.02.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.44% to 2.0008 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.39% to 2.2051 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0008

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2051

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1999

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5927

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1175

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0826

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2465

    1 DKK (Danish krone)

    0.2678

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6354

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2173

    1 INR (Indian rupee)

    0.0187

    1 GBP (British pound)

    2.2920

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1872

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1892

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5444

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2402

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5415

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3412

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5273

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1003

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1775

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0139

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6078

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4739

    1 RON (Romanian leu)

    0.3926

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0170

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3409

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4531

    1 SDR (IMF)

    2.3361

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0388

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0393

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0950

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0127

    Gold (1 ounce)

    8,765.6425

    Silver (1 ounce)

    147.6686

    Platinum (1 ounce)

    3,655.0085

    Palladium (1 ounce)

    2,982.8455
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.02.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2026)

