    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2026)

    Финансы
    • 24 февраля, 2026
    • 09:18
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,44%, до 2,0008 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,39%, до 2,2051 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0008

    100 российских рублей

    2,2051

    1 австралийский доллар

    1,1999

    1 белорусский рубль

    0,5927

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1175

    1 чешская крона

    0,0826

    1 китайский юань

    0,2465

    1 датская крона

    0,2678

    1 грузинский лари

    0,6354

    1 гонконгский доллар

    0,2173

    1 индийская рупия

    0,0187

    1 британский фунт

    2,2920

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1872

    1 швейцарский франк

    2,1892

    1 израильский шекель

    0,5444

    1 канадский доллар

    1,2402

    1 кувейтский динар

    5,5415

    100 казахстанских тенге

    0,3412

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5273

    1 молдавский лей

    0,1003

    1 норвежская крона

    0,1775

    100 узбекских сомов

    0,0139

    100 пакистанских рупий

    0,6078

    1 польский злотый

    0,4739

    1 румынский лей

    0,3926

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3409

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4531

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3361

    1 Турецкая лира

    0,0388

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0393

    100 Японских йен

    1,0950

    1 Новозеландский доллар

    1,0127

    Золото

    8765,6425

    Серебро

    147,6686

    Платина

    3655,0085

    Палладий

    2982,8455
