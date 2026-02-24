Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2026)
- 24 февраля, 2026
- 09:18
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,44%, до 2,0008 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,39%, до 2,2051 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0008
|
100 российских рублей
|
2,2051
|
1 австралийский доллар
|
1,1999
|
1 белорусский рубль
|
0,5927
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1175
|
1 чешская крона
|
0,0826
|
1 китайский юань
|
0,2465
|
1 датская крона
|
0,2678
|
1 грузинский лари
|
0,6354
|
1 гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 индийская рупия
|
0,0187
|
1 британский фунт
|
2,2920
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1872
|
1 швейцарский франк
|
2,1892
|
1 израильский шекель
|
0,5444
|
1 канадский доллар
|
1,2402
|
1 кувейтский динар
|
5,5415
|
100 казахстанских тенге
|
0,3412
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5273
|
1 молдавский лей
|
0,1003
|
1 норвежская крона
|
0,1775
|
100 узбекских сомов
|
0,0139
|
100 пакистанских рупий
|
0,6078
|
1 польский злотый
|
0,4739
|
1 румынский лей
|
0,3926
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3409
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3361
|
1 Турецкая лира
|
0,0388
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0393
|
100 Японских йен
|
1,0950
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0127
|
Золото
|
8765,6425
|
Серебро
|
147,6686
|
Платина
|
3655,0085
|
Палладий
|
2982,8455