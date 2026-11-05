В Азербайджане предложили отменить налог на выигрыши свыше 500 манатов

В Азербайджане предлагается установить для операторов лотерей и спортивных ставок налог в размере 22% от игрового дохода, остающегося после вычета выплаченных выигрышей, а игроков освободить от 10-процентного налога с выигрыша, превышающего 500 манатов.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

Одним из ключевых положений законопроекта является предоставление налогоплательщику возможности самостоятельно выбирать базу налогообложения. Вместо расчета налога с общего оборота предлагается использовать модель GGR (Gross Gaming Revenue), при которой налог уплачивается с дохода, остающегося после вычета суммы выигрышей из выручки.

В документе отмечается, что такая модель считается в современной мировой практике наиболее справедливым и прогрессивным подходом к налогообложению отрасли.

При действующей системе налог рассчитывается с оборота, в который включаются не только реальные доходы оператора, но и средства, возвращаемые участникам в виде выигрышей. Несмотря на простоту этого механизма, он создает более высокую налоговую нагрузку на операторов.

Ожидается, что применение ставки в размере 22% к GGR повысит финансовую устойчивость операторов и позволит им формировать более привлекательные призовые фонды. Это, в свою очередь, может ускорить переход игроков с нелегальных зарубежных сайтов на местные лицензированные платформы и способствовать сокращению теневого сектора.

В настоящее время, согласно статье 102.1.26 Налогового кодекса, часть выигрыша в лотереях и спортивных ставках в размере до 500 манатов освобождена от подоходного налога. С суммы, превышающей этот порог, взимается налог.

Отмечается, что из-за действующего механизма часть игроков, получающих крупные выигрыши, может переходить на неофициальные платформы, чтобы избежать налоговых обязательств.

В целях сохранения конкурентоспособности легальных операторов, удержания игроков на лицензированном рынке и сокращения доли черного рынка предлагается отменить 10-процентный налог с выигрыша, превышающего 500 манатов, либо оптимизировать налоговую нагрузку в этой сфере. Исключение составят выигрыши, полученные в стимулирующих лотереях.