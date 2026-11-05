Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Коллектив Нахчыванской госфилармонии выступил в Ыгдыре

    Kультурная политика
    • 05 ноября, 2026
    • 12:52
    Коллектив Нахчыванской госфилармонии выступил в Ыгдыре

    Коллектив Нахчыванской государственной филармонии выступил в Турецком городе Ыгдыр с концертной программой, посвященной 8 ноября – Дню Победы и выставке "Харыбюльбюль".

    Как сообщает турецкое бюро Report, концерт состоялся при поддержке Министерства культуры Нахчыванской АР, организаторами выступили администрация губернатора провинции Ыгдыр и "Дом Азербайджана" в Ыгдыре.

    На мероприятии присутствовали Генеральный консул Азербайджана в Карсе Гошгар Зейналов, губернатор Карса Зия Полат, председатель "Дома Азербайджана" в Ыгдыре Зия Закир Аджар и мать шехида Отечественной войны Эльчина Ибрагимли.

    Коллектив Нахчыванской госфилармонии выступил в Ыгдыре
    Коллектив Нахчыванской госфилармонии выступил в Ыгдыре
    Коллектив Нахчыванской госфилармонии выступил в Ыгдыре
    Коллектив Нахчыванской госфилармонии выступил в Ыгдыре

    Азербайджано-турецкие отношения Нахчыванская Автономная Республика
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