Коллектив Нахчыванской госфилармонии выступил в Ыгдыре

Коллектив Нахчыванской государственной филармонии выступил в Турецком городе Ыгдыр с концертной программой, посвященной 8 ноября – Дню Победы и выставке "Харыбюльбюль".

Как сообщает турецкое бюро Report, концерт состоялся при поддержке Министерства культуры Нахчыванской АР, организаторами выступили администрация губернатора провинции Ыгдыр и "Дом Азербайджана" в Ыгдыре.

На мероприятии присутствовали Генеральный консул Азербайджана в Карсе Гошгар Зейналов, губернатор Карса Зия Полат, председатель "Дома Азербайджана" в Ыгдыре Зия Закир Аджар и мать шехида Отечественной войны Эльчина Ибрагимли.