Коллектив Нахчыванской госфилармонии выступил в Ыгдыре
Kультурная политика
- 05 ноября, 2026
- 12:52
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Коллектив Нахчыванской государственной филармонии выступил в Турецком городе Ыгдыр с концертной программой, посвященной 8 ноября – Дню Победы и выставке "Харыбюльбюль".
Как сообщает турецкое бюро Report, концерт состоялся при поддержке Министерства культуры Нахчыванской АР, организаторами выступили администрация губернатора провинции Ыгдыр и "Дом Азербайджана" в Ыгдыре.
На мероприятии присутствовали Генеральный консул Азербайджана в Карсе Гошгар Зейналов, губернатор Карса Зия Полат, председатель "Дома Азербайджана" в Ыгдыре Зия Закир Аджар и мать шехида Отечественной войны Эльчина Ибрагимли.
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