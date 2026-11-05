İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının kollektivi İğdırda konsert proqramı ilə çıxış edib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 05 noyabr, 2026
    • 12:20
    Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının kollektivi İğdırda konsert proqramı ilə çıxış edib

    Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının kollektivi Türkiyənin İğdır şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə və "Xarıbülbül" sərgisinə həsr olunmuş konsert proqramı ilə çıxış edib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, konsert Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, İğdır Valiliyi və İğdır Azərbaycan Evinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.

    Tədbirdə Azərbaycanın Qars şəhərindəki Baş konsulu Qoşqar Zeynalov, İğdır valisi Ziya Polat, İğdır Azərbaycan Evinin sədri Ziya Zakir Acar və Vətən müharibəsi şəhidi Elçin İbrahimlinin anası çıxış ediblər.

    Daha sonra Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının ifasında Azərbaycan xalq və bəstəkar mahnıları, milli rəqslər və musiqi nümunələri təqdim olunub.

    Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının kollektivi İğdırda konsert proqramı ilə çıxış edib
    Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının kollektivi İğdırda konsert proqramı ilə çıxış edib
    Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının kollektivi İğdırda konsert proqramı ilə çıxış edib
    Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının kollektivi İğdırda konsert proqramı ilə çıxış edib

    Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi 8 Noyabr - Zəfər Günü Qars İğdır Konsert proqramı
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