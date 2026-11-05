Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов об опасностях из-за усиления ветра

Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило участников дорожного движения о рисках, обусловленных неблагоприятными погодными условиями и сильным ветром.

Об этом сообщили Report в Управлении.

Отмечается, что Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с ожидаемым усилением ветра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны.

Главное управление Государственной дорожной полиции призвало участников движения соблюдать осторожность и строго соблюдать ПДД, чтобы избежать аварий.

"Владельцы и водители грузовых автомобилей с прицепами, тентованных и длинномерных транспортных средств должны проявлять особую ответственность, учитывая, что движение в ветреную погоду сопряжено с трудностями и опасностями. Особое внимание следует уделять надежному креплению перевозимых грузов.

Водителям также рекомендуется парковать автомобили вдали от объектов, которые могут упасть или опрокинуться, и по возможности отдавать предпочтение закрытым парковкам.

Кроме того, управление призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, проявлять осторожность при обгоне и маневрировании на открытых участках дорог, где поднимаемая ветром пыль ухудшает видимость.

"Пешеходам также необходимо учитывать погодные условия и избегать действий, которые могут угрожать их жизни и здоровью, а также безопасности других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.