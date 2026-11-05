Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Азербайджане планируют ввести почасовую оплату труда

    Бизнес
    • 05 ноября, 2026
    • 12:53
    В Азербайджане планируют ввести почасовую оплату труда

    В Азербайджане планируют ввести почасовую оплату труда, в частности, при заключении трудового договора на срок менее одного месяца или при занятости не более 20 часов в неделю.

    Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Трудовой кодекс.

    Почасовая оплата будет применяться на предприятиях, работающих в определенных сферах экономики, а также на рабочих местах, созданных работодателями - физическими лицами. Перечень таких сфер утвердит уполномоченный государственный орган.

    В организациях, финансируемых из государственного бюджета, почасовую оплату разрешат применять в том случае, если она предусмотрена действующей системой оплаты труда.

    Законопроект также устанавливает минимальные гарантии для работников. Оплата каждого отработанного часа также не сможет быть ниже установленной минимальной почасовой зарплаты.

    Если сотрудник проработал в течение дня менее одного часа, он все равно должен получить не меньше минимальной оплаты за полный час. Неполный последующий час также будет засчитываться и оплачиваться как полный.

    При этом минимальная почасовая зарплата должна быть выше часовой ставки, рассчитанной на основе минимальной месячной заработной платы.

    Еще одно изменение предусматривает полный переход на электронную выплату зарплат. Работодатель будет перечислять зарплату и другие выплаты на банковский счет, который выберет сам сотрудник.

    Это позволит контролировать своевременность и размер выплат, следить за соблюдением трудового законодательства и усилить борьбу с неофициальной занятостью.

    Заработная плата Трудовой кодекс Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Azərbaycanda saatlıq əməkhaqqı sistemi tətbiq ediləcək
    Azerbaijan plans to introduce hourly wages, electronic salary payments
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    09:01
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2026)
    Финансы
    08:39
    В Азербайджан из ФРГ экстрадирован находившийся в международном розыске гражданин
    Происшествия
    08:22
    В США за день казнили трех человек
    Другие страны
    08:14
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    08:00
    Сегодня — День телевидения и радио Азербайджана
    Медиа
    07:48
    Демократы намерены добиться отмены пошлин Трампа на канадские товары
    Другие страны
    07:11
    У берегов Новой Зеландии десятки черных дельфинов выбросились на берег
    Другие страны
    06:35
    Трамп провел со своей командой первое после выборов совещание по Ирану
    Другие страны
    06:05
    Опрос: Уровень доверия к Макрону опустился ниже антирекорда Олланда
    Другие страны
    Лента новостей