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    В Казахстане допросили свыше 300 человек по делу о гибели военных на Каспийском море

    В регионе
    • 05 ноября, 2026
    • 12:50
    В Казахстане допросили свыше 300 человек по делу о гибели военных на Каспийском море

    В Казахстане допрошены более 300 человек в ходе расследования уголовного дела по факту гибели казахстанских военных на Каспийском море в конце сентября.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры страны.

    "Проведен комплекс следственных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшей трагедии. На сегодняшний день допрошено более 300 лиц, проведено свыше 30 судебных экспертиз и исследований", - говорится в сообщении.

    В рамках расследования по подозрению в халатном отношении к службе и нарушению правил кораблевождения с санкции суда под стражу взяты 8 должностных лиц: Главнокомандующий Военно-морскими силами Вооруженных Сил, его первый заместитель, заместитель по боевой подготовке, командиры двух воинских частей, батальона и роты морской пехоты, капитан катера.

    Отметим, что 24 сентября во время учений на Каспии из-за резкого ухудшения погоды военнослужащих унесло в море. Погибли 14 человек. В связи с этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур, также создал комиссию для комплексной проверки в Министерстве обороны страны.

    Касым-Жомарт Токаев Военные учения Гибель военнослужащего Казахстан
    Qazaxıstanda Xəzər dənizində hərbçilərin ölümü ilə bağlı iş üzrə 300-dən çox şəxs dindirilib
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