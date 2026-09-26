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    Токаев создал комиссию для проверки в Минобороны после гибели военных на Каспии

    В регионе
    • 26 сентября, 2026
    • 15:55
    Токаев создал комиссию для проверки в Минобороны после гибели военных на Каспии

    Президент Казахстана создал комиссию для комплексной проверки в Министерстве обороны и поручил ей доложить о первых результатах в течение семи дней.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Акорды.

    Проверка охватит состояние дел в Минобороны, в том числе финансовое и материально-техническое обеспечение воинских подразделений.

    Комиссию возглавила заместитель председателя Совета безопасности Казахстана Аида Балаева. Ее заместителем назначен председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.

    В состав комиссии также вошли заместитель руководителя Администрации президента Ержан Жиенбаев, председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, руководитель Аппарата Совета безопасности Мурат Баймукашев, министр финансов Мади Такиев, первый заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев, первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Али Алтынбаев и первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

    Напомним, 24 сентября во время учений на Каспии из-за резкого ухудшения погоды военнослужащих унесло в море. Погибли 14 человек.

    Касым-Жомарт Токаев Казахстан
    Tokayev Xəzərdə hərbçilərin ölümündən sonra Müdafiə Nazirliyində kompleks yoxlama üçün komissiya yaradıb
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