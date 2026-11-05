В Билясуваре задержаны подозреваемые в контрабанде наркотиков при помощи дрона

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала в Билясуваре подозреваемых в контрабанде наркотиков из Ирана при помощи дрона.

Как сообщает Report, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин Ирана организовал нелегальную переправку особо крупной партии наркотических средств при помощи дрона вблизи поселка Джебраил Билясуварского района.

В ходе проведенных мероприятий с поличным задержаны граждане Азербайджана Руфат Бадалов и Рустам Мухтаров, прибывшие за очередной партией для последующего сбыта наркотиков. При личном досмотре у них было обнаружено и изъято 14 кг 158 г высушенной марихуаны, 979 г метамфетамина и 23,1 г опия.

По факту возбуждено уголовное дело, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.