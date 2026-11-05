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    В Билясуваре задержаны подозреваемые в контрабанде наркотиков при помощи дрона

    Происшествия
    • 05 ноября, 2026
    • 12:43
    В Билясуваре задержаны подозреваемые в контрабанде наркотиков при помощи дрона

    Служба государственной безопасности Азербайджана задержала в Билясуваре подозреваемых в контрабанде наркотиков из Ирана при помощи дрона.

    Как сообщает Report, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин Ирана организовал нелегальную переправку особо крупной партии наркотических средств при помощи дрона вблизи поселка Джебраил Билясуварского района.

    В ходе проведенных мероприятий с поличным задержаны граждане Азербайджана Руфат Бадалов и Рустам Мухтаров, прибывшие за очередной партией для последующего сбыта наркотиков. При личном досмотре у них было обнаружено и изъято 14 кг 158 г высушенной марихуаны, 979 г метамфетамина и 23,1 г опия.

    По факту возбуждено уголовное дело, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

    Контрабанда Незаконный оборот наркотиков в Азербайджане Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ)
    DTX Biləsuvarda dron vasitəsilə narkotik qaçaqmalçılarını saxlayıb
    44 filmi
    44 filmi

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