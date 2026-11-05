İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    DTX Biləsuvarda dron vasitəsilə narkotik qaçaqmalçılarını saxlayıb

    Hadisə
    • 05 noyabr, 2026
    • 12:26
    DTX Biləsuvarda dron vasitəsilə narkotik qaçaqmalçılarını saxlayıb

    İrandan Azərbaycana dron vasitəsilə narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığını edənlər saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, həyata keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində İran vətəndaşı tərəfindən dron vasitəsilə Biləsuvar rayonunun Cəbrayıl qaçqın şəhərciyinin yaxınlığında xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitələrinin qaçaq yolla keçirilməsinin təşkil edildiyi müəyyən olunub.

    Keçirilmiş tədbirlər çərçivəsində narkotik vasitələri ərazidən götürüb sonradan satışını təşkil etmək məqsədilə gələn Azərbaycan vətəndaşları Rüfət Bayram oğlu Bədəlov və Rüstəm Əli oğlu Muxtarov cinayət başında yaxalanaraq saxlanılıb, onlardan 14 kq 158 qram qurudulmuş marixuana, 979 qram metamfetamin və 23.1 qram tiryək aşkar edilərək götürülb.

    Faktla bağlı başlanılmış cinayət işi üzrə istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.

    Narkotik maddələr Сinayət hadisəsi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) Biləsuvar
    В Билясуваре задержаны подозреваемые в контрабанде наркотиков при помощи дрона
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