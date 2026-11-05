Казахстан и Грузия усилят сотрудничество в борьбе с киберпреступностью
- 05 ноября, 2026
- 12:46
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Казахстан и Грузия намерены активизировать сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью и интернет-мошенничеством, розыске преступников и обеспечении миграционной безопасности.
Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на МВД страны, эти вопросы обсуждались в Астане на встрече министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова с его грузинским коллегой Сулханом Тамазашвили.
Встреча состоялась на полях Международной конференции по борьбе с киберпреступностью.
Стороны рассмотрели усиление взаимодействия профильных подразделений, оперативного обмена информацией и координации совместных действий.
Саденов высоко оценил оперативную работу грузинских коллег по розыску и выдаче лиц, скрывающихся от уголовного преследования.
Отдельное внимание было уделено подготовке полицейских кадров. В частности, обсуждались программы академического обмена, стажировок и совместных исследований между ведомственными учебными заведениями двух стран.
Министры также обсудили миграционную безопасность и отметили эффективность работы офицеров связи, обеспечивающих оперативное взаимодействие правоохранительных органов двух государств.
По итогам переговоров стороны подтвердили готовность укреплять сотрудничество в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности граждан.