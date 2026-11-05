Казахстан и Грузия усилят сотрудничество в борьбе с киберпреступностью

Казахстан и Грузия намерены активизировать сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью и интернет-мошенничеством, розыске преступников и обеспечении миграционной безопасности.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на МВД страны, эти вопросы обсуждались в Астане на встрече министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова с его грузинским коллегой Сулханом Тамазашвили.

Встреча состоялась на полях Международной конференции по борьбе с киберпреступностью.

Стороны рассмотрели усиление взаимодействия профильных подразделений, оперативного обмена информацией и координации совместных действий.

Саденов высоко оценил оперативную работу грузинских коллег по розыску и выдаче лиц, скрывающихся от уголовного преследования.

Отдельное внимание было уделено подготовке полицейских кадров. В частности, обсуждались программы академического обмена, стажировок и совместных исследований между ведомственными учебными заведениями двух стран.

Министры также обсудили миграционную безопасность и отметили эффективность работы офицеров связи, обеспечивающих оперативное взаимодействие правоохранительных органов двух государств.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность укреплять сотрудничество в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности граждан.