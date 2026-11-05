Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Вугар Гюльмамедов: Финансирование нестраховых расходов влияет на устойчивость ГФСЗ

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 12:53
    Вугар Гюльмамедов: Финансирование нестраховых расходов влияет на устойчивость ГФСЗ

    В Азербайджане расходы, не основанные на принципах социального страхования, покрываются за счет страховых взносов Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ), что негативно влияет на его финансовую устойчивость.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О бюджете ГФСЗ на 2027 год".

    По его словам, бюджет ГФСЗ формируется за счет двух основных источников - текущих доходов фонда и неиспользованных средств прошлых лет. В следующем году по всем источникам в совокупности планируется получить около 9,2 млрд манатов.

    В. Гюльмамедов отметил, что хотя нормативно-правовые акты прямо этого не требуют, бюджеты внебюджетных фондов формируются по принципу сбалансированности, из-за чего для выполнения обязательств привлекается лишь недостающий объем средств.

    Глава палаты также указал на невыполнение поручений по уточнению обязательств фонда: "Отсутствие четкого определения обязательств приводит к тому, что расходы, не основанные на принципах социального страхования, также покрываются за счет страховых взносов. Это негативно влияет на финансовую устойчивость ГФСЗ".

    Вугар Гюльмамедов Страховые взносы Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ)
    Hesablama Palatası DSMF büdcəsinin xərc strukturundakı problemləri açıqlayıb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    09:14
    Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррель
    Энергетика
    09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2026)
    Финансы
    09:01
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2026)
    Финансы
    08:39
    В Азербайджан из ФРГ экстрадирован находившийся в международном розыске гражданин
    Происшествия
    08:22
    В США за день казнили трех человек
    Другие страны
    08:14
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    08:00
    Сегодня — День телевидения и радио Азербайджана
    Медиа
    07:48
    Демократы намерены добиться отмены пошлин Трампа на канадские товары
    Другие страны
    07:11
    У берегов Новой Зеландии десятки черных дельфинов выбросились на берег
    Другие страны
    Лента новостей