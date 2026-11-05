Вугар Гюльмамедов: Финансирование нестраховых расходов влияет на устойчивость ГФСЗ

В Азербайджане расходы, не основанные на принципах социального страхования, покрываются за счет страховых взносов Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ), что негативно влияет на его финансовую устойчивость.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О бюджете ГФСЗ на 2027 год".

По его словам, бюджет ГФСЗ формируется за счет двух основных источников - текущих доходов фонда и неиспользованных средств прошлых лет. В следующем году по всем источникам в совокупности планируется получить около 9,2 млрд манатов.

В. Гюльмамедов отметил, что хотя нормативно-правовые акты прямо этого не требуют, бюджеты внебюджетных фондов формируются по принципу сбалансированности, из-за чего для выполнения обязательств привлекается лишь недостающий объем средств.

Глава палаты также указал на невыполнение поручений по уточнению обязательств фонда: "Отсутствие четкого определения обязательств приводит к тому, что расходы, не основанные на принципах социального страхования, также покрываются за счет страховых взносов. Это негативно влияет на финансовую устойчивость ГФСЗ".