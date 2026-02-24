Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.02.2026)
Maliyyə
- 24 fevral, 2026
- 08:50
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
72,06
|
0,30
|
11,21
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
66,86
|
0,38
|
9,44
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
5 190,60
|
109,70
|
849,50
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 804,06
|
-821,91
|
740,77
|
S&P 500
|
6 837,75
|
-71,76
|
-7,75
|
Nasdaq
|
22 627,27
|
-258,80
|
-614,72
|
Nikkei
|
57 336,73
|
511,03
|
6 997,25
|
Dax
|
24 991,97
|
-268,72
|
501,56
|
FTSE 100
|
10 684,74
|
-2,15
|
753,36
|
CAC 40 INDEX
|
8 497,17
|
-18,32
|
347,67
|
Shanghai Composite
|
4 129,78
|
47,71
|
160,94
|
Bist 100
|
14 061,71
|
127,65
|
2 800,19
|
RTS
|
1 141,28
|
0,00
|
27,15
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1770
|
-0,0014
|
0,0025
|
USD/GBP
|
1,3482
|
0,0002
|
0,0009
|
JPY/USD
|
155,2900
|
0,2400
|
-1,1600
|
RUB/USD
|
77,0944
|
0,3028
|
-1,6556
|
TRY/USD
|
43,8567
|
0,0201
|
0,9005
|
CNY/USD
|
6,8969
|
-0,0079
|
-0,0921
