    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.02.2026)

    Финансы
    • 24 февраля, 2026
    • 09:17
    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    72,06

    0,30

    11,21

    WTI (долл/барр)

    66,86

    0,38

    9,44

    Золото (долл/унция)

    5 190,60

    109,70

    849,50

    Индексы

    Dow-Jones

    48 804,06

    -821,91

    740,77

    S&P 500

    6 837,75

    -71,76

    -7,75

    Nasdaq

    22 627,27

    -258,80

    -614,72

    Nikkei

    57 336,73

    511,03

    6 997,25

    Dax

    24 991,97

    -268,72

    501,56

    FTSE 100

    10 684,74

    -2,15

    753,36

    CAC 40 INDEX

    8 497,17

    -18,32

    347,67

    Shanghai Composite

    4 129,78

    47,71

    160,94

    Bist 100

    14 061,71

    127,65

    2 800,19

    RTS

    1 141,28

    0,00

    27,15

    Валюта

    USD/EUR

    1,1770

    -0,0014

    0,0025

    USD/GBP

    1,3482

    0,0002

    0,0009

    JPY/USD

    155,2900

    0,2400

    -1,1600

    RUB/USD

    77,0944

    0,3028

    -1,6556

    TRY/USD

    43,8567

    0,0201

    0,9005

    CNY/USD

    6,8969

    -0,0079

    -0,0921
    фондовые рынки товарные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.02.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (24.02.2026)

