Niderlandın müdafiə naziri: Avropa təhlükəsizliyinə özü cavabdeh olmalıdır
- 24 fevral, 2026
- 08:09
Avropa və Niderland təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün məsuliyyəti öz üzərlərinə götürməlidirlər.
"Report"un məlumatına görə, bunu Niderlandın yeni müdafiə naziri Dilan Yeşilgöz-Zeqerius vəzifəyə başladığı gün NPO 1 telekanalına müsahibəsində deyib.
"Bunu öz əlimizə almağın vaxtı gəlib çatıb. Həm Niderland, həm də Avropa, öz təhlükəsizliyimiz üçündür", - o, yeni hökumətin hərbi xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq planlarını şərh edərkən deyib.
Nazir qeyd edib ki, əhəmiyyətli müdafiə investisiyaları çətin büdcə qərarları tələb edə bilər, lakin hakimiyyət orqanları ölkənin və müttəfiqlərinin uzunmüddətli təhlükəsizliyinin təminatı üçün bunları zəruri hesab edirlər.
