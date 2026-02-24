Минобороны Нидерландов: Европа должна сама отвечать за свою безопасность

Европа и Нидерланды должны сами брать на себя ответственность за обеспечение собственной безопасности.

Как передает Report, об этом заявила новый министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус в интервью телеканалу NPO 1 в день вступления в должность.

"Пришло время, чтобы мы взяли это в свои руки. Как Нидерланды, так и Европа - ради собственной безопасности", - сказала она, комментируя планы нового правительства существенно увеличить военные расходы.

Министр отметила, что значительные инвестиции в оборону могут потребовать "сложных бюджетных решений", однако власти считают их необходимыми для обеспечения долгосрочной безопасности страны и ее союзников.