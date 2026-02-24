Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Минобороны Нидерландов: Европа должна сама отвечать за свою безопасность

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 07:43
    Минобороны Нидерландов: Европа должна сама отвечать за свою безопасность

    Европа и Нидерланды должны сами брать на себя ответственность за обеспечение собственной безопасности.

    Как передает Report, об этом заявила новый министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус в интервью телеканалу NPO 1 в день вступления в должность.

    "Пришло время, чтобы мы взяли это в свои руки. Как Нидерланды, так и Европа - ради собственной безопасности", - сказала она, комментируя планы нового правительства существенно увеличить военные расходы.

    Министр отметила, что значительные инвестиции в оборону могут потребовать "сложных бюджетных решений", однако власти считают их необходимыми для обеспечения долгосрочной безопасности страны и ее союзников.

    Дилан Йешильгёз-Зегериус Нидерланды Европа безопасность
    Niderlandın müdafiə naziri: Avropa təhlükəsizliyinə özü cavabdeh olmalıdır

    Последние новости

    07:43

    Минобороны Нидерландов: Европа должна сама отвечать за свою безопасность

    Другие страны
    07:32

    В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

    Другие страны
    07:18

    Axios: Пентагон будет применять в секретных системах чат-бот от фирмы Маска

    Другие страны
    06:54

    Китай отверг обвинения Госдепа в проведении ядерных испытаний

    Другие страны
    06:26

    В Мексике после беспорядков направили в Халиско дополнительно 2 тыс. военных

    Другие страны
    05:45

    Northrop Grumman и ВВС США ускорят производство бомбардировщиков B-21 Raider

    Другие страны
    05:17

    США, Канада и Дания проводят учения в Арктике

    Другие страны
    04:59

    Трамп заявил, что предпочел бы заключить ядерную сделку с Ираном

    Другие страны
    04:22

    МИД Ирана: Сделка с США должна включать снятие санкций

    В регионе
    Лента новостей