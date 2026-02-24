UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" İngiltərədə "Nyukasl"la qarşılaşacaq
Futbol
- 24 fevral, 2026
- 09:00
"Qarabağ" bu gün UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin cavab oyununa çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv İngiltərədə "Nyukasl"la münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
Matç saat 00:00-da start götürəcək. Qarşılaşmanı italiyalı FIFA referisi Davide Massa idarə edəcək.
Xatırladaq ki, Bakıdakı ilk görüşdə "Nyukasl" 6:1 hesabı ilə qalib gəlib.
