"Карабах" проведет ответный матч в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

"Карабах" сегодня проведет ответный матч с английским "Ньюкаслом" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команда под руководством Гурбана Гурбанова проведет ответный матч в Англии.

Матч начнется в 00:00. Встречу будет судить итальянский рефери ФИФА Давиде Масса.

Напомним, что в первом матче в Баку "Ньюкасл" одержал победу со счетом 6:1.