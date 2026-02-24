Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    "Карабах" проведет ответный матч в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    • 24 февраля, 2026
    • 09:21
    Карабах проведет ответный матч в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

    "Карабах" сегодня проведет ответный матч с английским "Ньюкаслом" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, команда под руководством Гурбана Гурбанова проведет ответный матч в Англии.

    Матч начнется в 00:00. Встречу будет судить итальянский рефери ФИФА Давиде Масса.

    Напомним, что в первом матче в Баку "Ньюкасл" одержал победу со счетом 6:1.

    ФК Лига чемпионов УЕФА плей-офф
    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" İngiltərədə "Nyukasl"la qarşılaşacaq
    Qarabag to face Newcastle in UEFA Champions League play-off clash

