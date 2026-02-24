"Карабах" проведет ответный матч в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА
Футбол
- 24 февраля, 2026
- 09:21
"Карабах" сегодня проведет ответный матч с английским "Ньюкаслом" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, команда под руководством Гурбана Гурбанова проведет ответный матч в Англии.
Матч начнется в 00:00. Встречу будет судить итальянский рефери ФИФА Давиде Масса.
Напомним, что в первом матче в Баку "Ньюкасл" одержал победу со счетом 6:1.
Последние новости
09:44
Фото
В Астаре изъято почти 80 кг марихуаны, замаскированной под салат-латукБизнес
09:34
Видео
МЧС призвало соблюдать правила безопасности при разведении праздничных костровПроисшествия
09:33
Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в УкраинуДругие страны
09:32
Казахстан направил около $2 млн на изучение и сохранение КаспияЭкология
09:24
НАНА завтра рассмотрит вопрос членства Рамиза МехдиеваВнутренняя политика
09:21
"Карабах" проведет ответный матч в плей-офф Лиги чемпионов УЕФАФутбол
09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2026)Финансы
09:17
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.02.2026)Финансы
09:14