Цены на золото незначительно снизились на данных об инфляции в США
Финансы
- 16 февраля, 2026
- 10:29
Биржевая стоимость золота в понедельник утром коррекционно снизилась .
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $43,3 относительно предыдущего закрытия, или на 0,86% - до $5 002,99 за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 3,16% - до $75,503 за унцию.
Ранее были опубликованы данные об инфляции в США. Годовой показатель замедлился до 2,4% с 2,7% по итогам прошлого года. Аналитики прогнозировали замедление показателя до 2,5%.
Цены на золото незначительно снизились на данных об инфляции в США
