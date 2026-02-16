Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Кыргызстане задержан экс-глава Главного управления ГКНБ по Бишкеку

    В регионе
    • 16 февраля, 2026
    • 10:25
    В Кыргызстане задержан экс-глава Главного управления ГКНБ по Бишкеку

    Экс-начальник Главного управления Госкомитета нацбезопасности по городу Бишкек Эльдар Жакыпбеков задержан.

    Как передает Report, об этом агентству "Кабар" сообщили в Генпрокуратуре Кыргызстана.

    "Он был задержан Военной прокуратурой, в настоящее время проводятся следственные мероприятия. По их итогам будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили в прокуратуре.

