В Кыргызстане задержан экс-глава Главного управления ГКНБ по Бишкеку

Экс-начальник Главного управления Госкомитета нацбезопасности по городу Бишкек Эльдар Жакыпбеков задержан.

Как передает Report, об этом агентству "Кабар" сообщили в Генпрокуратуре Кыргызстана.

"Он был задержан Военной прокуратурой, в настоящее время проводятся следственные мероприятия. По их итогам будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили в прокуратуре.