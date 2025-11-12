Азербайджанская каратистка стала победительницей Исламиады
- 12 ноября, 2025
- 20:50
Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая (68 кг) стала победителем VI Игр исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии.
Как сообщает корреспондент Report, из Эр-Рияда, спортсменка одолела в финале турецкую соперницу Эду Элтемур со счетом 5:3.
Отметим, что представляющий Азербайджан в весовой категории 67 кг Нуран Рзазаде уступил Абдулу Вахабу Рашидову (Узбекистан) в 1/16 финала.
