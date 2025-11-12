Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Азербайджанская каратистка стала победительницей Исламиады

    • 12 ноября, 2025
    • 20:50
    Азербайджанская каратистка стала победительницей Исламиады

    Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая (68 кг) стала победителем VI Игр исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии.

    Как сообщает корреспондент Report, из Эр-Рияда, спортсменка одолела в финале турецкую соперницу Эду Элтемур со счетом 5:3.

    Отметим, что представляющий Азербайджан в весовой категории 67 кг Нуран Рзазаде уступил Абдулу Вахабу Рашидову (Узбекистан) в 1/16 финала.

