Azərbaycan karateçisi İslamiadanın qalibi olub
- 12 noyabr, 2025
- 20:36
Azərbaycan karateçisi İrina Zaretska (68 kq) Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olub.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, idmançı 68 kq çəki dərəcəsində qızıl medal qazanıb.
İrina Zaretska finalda Eda Eltemuru (Türkiyə) 5:3 hesabı ilə məğlub edib.
Qeyd edək ki, Azərbaycanı 67 kq çəki dərəcəsində təmsil edən Nuran Rzazadə 1/16 finalda Abdul Vaxab Raşidova (Özbəkistan) məğlub olub.
