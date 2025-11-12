Azərbaycan karateçisi İslamiadanın qalibi olub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    12 noyabr, 2025
    Azərbaycan karateçisi İrina Zaretska (68 kq) Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olub.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, idmançı 68 kq çəki dərəcəsində qızıl medal qazanıb.

    İrina Zaretska finalda Eda Eltemuru (Türkiyə) 5:3 hesabı ilə məğlub edib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanı 67 kq çəki dərəcəsində təmsil edən Nuran Rzazadə 1/16 finalda Abdul Vaxab Raşidova (Özbəkistan) məğlub olub.

    İslamiada Qızıl medal irina Zaretska VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Азербайджанская каратистка стала победительницей Исламиады
    Azerbaijani karateka wins gold at Islamic Solidarity Games in Riyadh

