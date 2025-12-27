İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 27 dekabr, 2025
    • 09:22
    Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Biləsuvar rayonunun bəzi ərazilərinin elektrik enerjisi ilə təchizatında fasilə olacaq.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, bu gün Biləsuvar Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 110/35/10 kV-luq yarımstansiyada 10 mVA gücündə transformator 20 mVA gücündə transformatorla əvəz olunacaq.

    Yarımstansiyada həyata keçirilən gücləndirmə işləri ilə əlaqədar saat 11:00-dan 12:30-dək rayon mərkəzində və ona yaxın bəzi məntəqələrdə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    İşlər başa çatdıqdan sonra elektrik enerjisinin verilişi bərpa ediləcək.

    Biləsuvar elektrik enerjisi fasilə
    В некоторых частях Билясувара не будет электричества

