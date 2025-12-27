Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    В некоторых частях Билясувара не будет электричества

    Энергетика
    • 27 декабря, 2025
    • 09:37
    В некоторых частях Билясувара не будет электричества

    Сегодня в Билясуварском районе ожидаются временные перебои с электроснабжением.

    Как сообщает муганское бюро Report, в связи с проведением ремонтных работ с 11:00 до 12:30 будет ограничена подача электроэнергии в центре района и на ряде прилегающих территорий.

    По завершении работ подача электроснабжения будет полностью восстановлена.

    Билясувар электроснабжение перебои
    Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Последние новости

    10:57

    В Баку грузовик насмерть сбил подростка

    Происшествия
    10:51

    AzerGold раскрыл объем продаж за год

    Промышленность
    10:38

    IFFHS представила рейтинг лучших главных тренеров 2025 года

    Футбол
    10:30

    В НИПИ "Азербярпа" назначен новый директор

    Kультурная политика
    10:28

    В результате ночных атак на Киев пострадали 5 человек

    Другие страны
    10:23
    Фото

    В высокогорных районах Ордубада высота снежного покрова достигла 25 см

    Экология
    10:14
    Фото

    В Астане отметили День солидарности азербайджанцев мира

    Внешняя политика
    10:01

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.12.2025)

    Финансы
    09:49

    Во Вьетнаме в результате ДТП погибли по меньшей мере семь человек

    Другие страны
    Лента новостей