В некоторых частях Билясувара не будет электричества
Энергетика
- 27 декабря, 2025
- 09:37
Сегодня в Билясуварском районе ожидаются временные перебои с электроснабжением.
Как сообщает муганское бюро Report, в связи с проведением ремонтных работ с 11:00 до 12:30 будет ограничена подача электроэнергии в центре района и на ряде прилегающих территорий.
По завершении работ подача электроснабжения будет полностью восстановлена.
