В некоторых частях Билясувара не будет электричества

Сегодня в Билясуварском районе ожидаются временные перебои с электроснабжением.

Как сообщает муганское бюро Report, в связи с проведением ремонтных работ с 11:00 до 12:30 будет ограничена подача электроэнергии в центре района и на ряде прилегающих территорий.

По завершении работ подача электроснабжения будет полностью восстановлена.