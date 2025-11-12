Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package plane crash 2025 Islamic Solidarity Games
    Azerbaijani karateka wins gold at Islamic Solidarity Games in Riyadh

    Individual sports
    • 12 November, 2025
    • 20:49
    Azerbaijani karateka wins gold at Islamic Solidarity Games in Riyadh

    Azerbaijani karateka Irina Zaretska has won the gold medal at the 6th Islamic Solidarity Games held in Riyadh, Saudi Arabia, Report informs.

    Zaretska claimed victory in the 68 kg weight category after defeating Türkiye's Eda Eltemur 5:3 in the final bout.

    Meanwhile, Nuran Rzazada, representing Azerbaijan in the 67 kg category, was eliminated in the round of 32 after losing to Uzbekistan's Abdul Vakhab Rashidov.

    Irina Zaretska 6th Islamic Solidarity Games
    Photo
    Azərbaycan karateçisi İslamiadanın qalibi olub
    Photo
    Азербайджанская каратистка стала победительницей Исламиады

