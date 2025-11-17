Азербайджанская атлетка взяла бронзу Исламиады в Эр-Рияде
- 17 ноября, 2025
- 20:56
Азербайджанская атлетка Екатерина Сариева завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.
Как сообщает Report, ее лучший результат в тройном прыжке составил 13,84 метра.
Отметим, что это 4-я медаль нашей спортсменки на Исламиаде. Ранее Сариева завоевала золотую медаль в Палембанге в 2013 году, серебряную в Конье в 2021 году и бронзовую в Баку в 2017 году.
