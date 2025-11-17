Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Азербайджанская атлетка взяла бронзу Исламиады в Эр-Рияде

    • 17 ноября, 2025
    • 20:56
    Азербайджанская атлетка взяла бронзу Исламиады в Эр-Рияде

    Азербайджанская атлетка Екатерина Сариева завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, ее лучший результат в тройном прыжке составил 13,84 метра.

    Отметим, что это 4-я медаль нашей спортсменки на Исламиаде. Ранее Сариева завоевала золотую медаль в Палембанге в 2013 году, серебряную в Конье в 2021 году и бронзовую в Баку в 2017 году.

    Azərbaycan atleti VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında fəxri kürsüyə yüksəlib

