İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan atleti VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında fəxri kürsüyə yüksəlib

    Fərdi
    • 17 noyabr, 2025
    • 20:31
    Azərbaycan atleti VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında fəxri kürsüyə yüksəlib

    Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda təşkil olunan VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında atletika yarışlarına start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan millisinin üzvü Yekaterina Sariyeva mübarizəyə qoşulub.

    Üç təkanla tullanma növündə mübarizə aparan atlet uğurlu çıxışla yadda qalıb.

    Sariyevanın ən yaxşı göstəricisi 13.84 metr olub. Bu nəticə ilə Yekaterina mötəbər yarışda bürünc medala sahib çıxıb.

    Qeyd edək ki, bu, idmançımızın İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 4-cü medalıdır. Sariyeva 2013-cü ildə Palembanqda qızıl, 2021-ci ildə Konyada gümüş, 2017-ci ildə Bakıda bürünc medal qazanmışdı.

    atlet İslamiada VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Yekaterina Sariyeva
    Foto
    Азербайджанская атлетка взяла бронзу Исламиады в Эр-Рияде

    Son xəbərlər

    21:37

    "Euronews" Bakı ofisinə daha çox azərbaycanlı jurnalisti işə cəlb edəcək

    Media
    21:31

    Azərbaycan karateçiləri Türkiyədə keçirilən turnirdə uğurla çıxış ediblər

    Fərdi
    21:30

    "Euronews"un rəhbəri: Azərbaycanla bağlı mövqeyimizə görə təzyiqlərə məruz qalmışıq

    Media
    21:25

    BVF Ukraynaya 8 milyard dollarlıq yeni kredit proqramı təklif edir

    Digər ölkələr
    21:21

    "Urals" neftinin qiyməti 2023-cü ilin martından bəri ən aşağı səviyyəyə düşüb

    Energetika
    21:10

    Türkiyə Prezidenti: Fələstin dövləti qurulmadıqca Yaxın Şərqə sabitlik gəlməyəcək

    Digər
    21:02

    Rusiya millisinin baş məşqçisi Premyer Liqa təmsilçisindən ayrılıb

    Futbol
    20:58

    Şəkidə səkkiz gün öncə avtoqəzada xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    20:57

    Slovakiya səfiri Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti