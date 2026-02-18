Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Завтра в Азербайджане порывы ветра будут достигать 28 м/с - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    • 18 февраля, 2026
    • 17:24
    Завтра в Азербайджане порывы ветра будут достигать 28 м/с - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    19 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах ожидается сильный ветер.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое и оранжевое предупреждение.

    Согласно оранжевому уровню погодной опасности, в Зангилане, Джебраиле, Агдаме, Лачыне, Кяльбаджаре, Дашкесане, Гяндже, Гёранбое, Нафталане, Товузе, Агстафе, Газахе, Мингячевире, Евлахе, Агдаше, Уджаре, Барде, Тертере, Гёйчае, Исмаиллы, Габале, Гусаре, Сиязане, Хызы, Лерике и Ярдымлы ожидается северо-западный ветер с порывами до 20,8–28,4 м/с.

    В Баку и на Абшеронском полуострове, в том числе в других регионах страны, согласно желтому уровню погодной опасности, будет преобладать северо-западный ветер с порывами до 13,9–20,7 м/с.

    Sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ
