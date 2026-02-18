В Азербайджане продано еще до 15 квартир в рамках социального проекта

За последние дни продано еще до 15 квартир из числа выставленных на продажу Министерством труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, с квартирами в новых жилых зданиях в поселках Рамана и Умид города Баку, а также в Абшеронском и Самухском районах можно ознакомиться на портале ms.sosial.gov.az.

Все реализованные квартиры - трех- и четырехкомнатные, с полным ремонтом, имеют выписку и подходят для приобретения в ипотеку.

Для бронирования необходимо наличие одного из средств аутентификации ASAN Login. Право на покупку получает лицо, первым оформившее бронь, при этом еще два человека могут поставить квартиру в резерв. В случае отказа первого заявителя право переходит к следующему по очереди.

В течение 10 дней между забронировавшим лицом и министерством заключается нотариально удостоверенный договор купли-продажи с полной оплатой стоимости жилья.

Одно физическое или юридическое лицо может приобрести неограниченное количество квартир. Стоимость определена независимым оценщиком в соответствии с законодательством.

Средства от продажи направляются на обеспечение жильем и частными домами семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, в других регионах страны.