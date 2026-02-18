Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане продано еще до 15 квартир в рамках социального проекта

    За последние дни продано еще до 15 квартир из числа выставленных на продажу Министерством труда и социальной защиты населения.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, с квартирами в новых жилых зданиях в поселках Рамана и Умид города Баку, а также в Абшеронском и Самухском районах можно ознакомиться на портале ms.sosial.gov.az.

    Все реализованные квартиры - трех- и четырехкомнатные, с полным ремонтом, имеют выписку и подходят для приобретения в ипотеку.

    Для бронирования необходимо наличие одного из средств аутентификации ASAN Login. Право на покупку получает лицо, первым оформившее бронь, при этом еще два человека могут поставить квартиру в резерв. В случае отказа первого заявителя право переходит к следующему по очереди.

    В течение 10 дней между забронировавшим лицом и министерством заключается нотариально удостоверенный договор купли-продажи с полной оплатой стоимости жилья.

    Одно физическое или юридическое лицо может приобрести неограниченное количество квартир. Стоимость определена независимым оценщиком в соответствии с законодательством.

    Средства от продажи направляются на обеспечение жильем и частными домами семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, в других регионах страны.

