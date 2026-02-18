Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Баку арестован подозреваемый в краже золотых украшений на сумму 30 тыс. манатов

    Происшествия
    • 18 февраля, 2026
    • 17:31
    В Баку арестован подозреваемый в краже золотых украшений на сумму 30 тыс. манатов

    В Ясамальском районе Баку из квартиры были похищены золотые украшения на сумму 30 тыс. манатов.

    Об этом Report сообщили в МВД.

    В ходе проведенных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления - 27-летний Эмин Мамедов, ранее судимый за кражу из другой квартиры в том же здании. Выяснилось, что похищенные им золотые украшения он продал в один из ювелирных магазинов.

    По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

