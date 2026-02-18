В Баку арестован подозреваемый в краже золотых украшений на сумму 30 тыс. манатов
Происшествия
- 18 февраля, 2026
- 17:31
В Ясамальском районе Баку из квартиры были похищены золотые украшения на сумму 30 тыс. манатов.
Об этом Report сообщили в МВД.
В ходе проведенных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления - 27-летний Эмин Мамедов, ранее судимый за кражу из другой квартиры в том же здании. Выяснилось, что похищенные им золотые украшения он продал в один из ювелирных магазинов.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.
Последние новости
18:24
Азербайджанская горнолыжница добилась исторического результата на зимней Олимпиаде - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
18:18
ЦБА не будет принимать облигации, размещенные по закрытой подписке, в качестве залогаФинансы
18:13
Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характерВнутренняя политика
18:11
Азербайджан начал экспортировать смазочные масла в две страны Латинской АмерикиЭнергетика
18:06
Открыт 4-й выход станции метро "Мемар Аджеми"Инфраструктура
17:59
Омбудсмен Нахчывана: В 2025 году в автономной республике рассмотрены обращения 9 634 гражданВнутренняя политика
17:55
Ж/д оператор Германии Deutsche Bahn подверглась кибератакеДругие страны
17:52
Фото
В Минфине обсудили механизмы взаимодействия с Общественным советомФинансы
17:51