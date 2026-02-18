Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Президент Болгарии: Досрочные выборы в парламент состоятся 19 апреля

    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 17:32
    Президент Болгарии: Досрочные выборы в парламент состоятся 19 апреля

    В Болгарии 19 апреля состоятся досрочные парламентские выборы.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Nova, об этом заявила президент Болгарии Илияна Йотова.

    Она также отметила, что издаст указ о назначении временного правительства, предложенного назначенным премьер-министром Андреем Гюровым.

    По данным телеканала, премьер представил список кандидатов для формирования состава правительства: Мария Недина - вице-премьер по европейским фондам, Андрей Янкулов - вице-премьер и министр юстиции, Стоил Цителков - вице-премьер по вопросам честных выборов, Надежда Нейнская - глава МИД, Атанас Запрянов - министр обороны, Эмиль Дечев - глава МВД и т.д.

    Болгария досрочные парламентские выборы Илияна Йотова Андрей Гюров Временное правительство
    Bolqarıstanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək
    Ты - Король

    Последние новости

    18:24

    Азербайджанская горнолыжница добилась исторического результата на зимней Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    18:18

    ЦБА не будет принимать облигации, размещенные по закрытой подписке, в качестве залога

    Финансы
    18:13

    Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характер

    Внутренняя политика
    18:11

    Азербайджан начал экспортировать смазочные масла в две страны Латинской Америки

    Энергетика
    18:06

    Открыт 4-й выход станции метро "Мемар Аджеми"

    Инфраструктура
    17:59

    Омбудсмен Нахчывана: В 2025 году в автономной республике рассмотрены обращения 9 634 граждан

    Внутренняя политика
    17:55

    Ж/д оператор Германии Deutsche Bahn подверглась кибератаке

    Другие страны
    17:52
    Фото

    В Минфине обсудили механизмы взаимодействия с Общественным советом

    Финансы
    17:51

    Цены на аренду жилья в Азербайджане выросли почти на 8%

    Финансы
    Лента новостей