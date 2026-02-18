Президент Болгарии: Досрочные выборы в парламент состоятся 19 апреля
Другие страны
- 18 февраля, 2026
- 17:32
В Болгарии 19 апреля состоятся досрочные парламентские выборы.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Nova, об этом заявила президент Болгарии Илияна Йотова.
Она также отметила, что издаст указ о назначении временного правительства, предложенного назначенным премьер-министром Андреем Гюровым.
По данным телеканала, премьер представил список кандидатов для формирования состава правительства: Мария Недина - вице-премьер по европейским фондам, Андрей Янкулов - вице-премьер и министр юстиции, Стоил Цителков - вице-премьер по вопросам честных выборов, Надежда Нейнская - глава МИД, Атанас Запрянов - министр обороны, Эмиль Дечев - глава МВД и т.д.
