Азербайджанец покорил самую высокую вершину Марокко

Азербайджанец Мусаллим Эфендиев, проживающий в Марокко и работающий в Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO), покорил вершину Тубкал (4 167 метров).

Азербайджанец Мусаллим Эфендиев, проживающий в Марокко и работающий в Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO), покорил вершину Тубкал (4 167 метров).

Как сообщает Report, с 12 по 14 апреля наш соотечественник и несколько местных любителей пешего туризма поднялись на вершину горы Тубкал в Национальном парке Тубкал в Королевстве Марокко, которая является самой высокой точкой в Северной Африке, а также в арабском мире.

Наш соотечественник водрузил на вершине флаг Азербайджана.