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Азербайджанец покорил самую высокую вершину Марокко

Азербайджанец покорил самую высокую вершину Марокко Азербайджанец Мусаллим Эфендиев, проживающий в Марокко и работающий в Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO), покорил вершину Тубкал (4 167 метров).
Индивидуальные
15 апреля 2024 г. 19:55
Азербайджанец покорил самую высокую вершину Марокко

Азербайджанец Мусаллим Эфендиев, проживающий в Марокко и работающий в Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO), покорил вершину Тубкал (4 167 метров).

Как сообщает Report, с 12 по 14 апреля наш соотечественник и несколько местных любителей пешего туризма поднялись на вершину горы Тубкал в Национальном парке Тубкал в Королевстве Марокко, которая является самой высокой точкой в Северной Африке, а также в арабском мире.

Наш соотечественник водрузил на вершине флаг Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani conquers Morocco’s highest peak
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı Mərakeşin ən yüksək zirvəsini fəth edib

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