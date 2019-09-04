​Азад Рагимов: Мы гордимся проведением чемпионата мира в Азербайджане

"Спустя 14 лет Азербайджан вновь принимает чемпионат мира по художественной гимнастике и мы этим гордимся".

Об этом турецкому бюро Report заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Он отметил, что 37-й по счету мундиаль будет также ознаменован тем, что носит лицензионный характер к Летним Олимпийским играм 2020 года в Токио: "Это соревнование - не просто борьба за первенство по художественной гимнастике. Но в то же время соревнование представляет большое значение с той точки зрения, что оно носит лицензионный характер к XXXII Летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. В престижном соревновании примут участие 62 страны и на протяжении 7 дней гимнасты будут вести борьбу как в групповых, так и индивидуальных упражнениях. Самым важным моментом является то, что этот чемпионат мира будет организован на очень высоком уровне. Конечно, мы желаем всем гимнастам успехов".

Отметим, что чемпионат мира пройдет на Национальной гимнастической арене с 16 по 22 сентября.

Вюсала Аббасова