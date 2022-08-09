Анна Скидан: Счастлива, что стала двукратной победительницей Исламиады

"Я очень счастлива, что стала победительницей Игр во второй раз. Я благодарна Азербайджану за предоставленную мне возможность".

"Я очень счастлива, что стала победительницей Игр во второй раз. Я благодарна Азербайджану за предоставленную мне возможность".

Как передает командированный в Конью корреспондент Report, об этом сказала азербайджанская атлетка Анна Скидан, завоевавшая золотую медаль на V Играх исламской солидарности.

30-летняя спортсменка, которая поднялась на высшую ступень пьедестала почета в метании молота, сказала, что всегда приятно занимать первое место: "Спасибо нашей команде за поддержку. Я довольна своим результатом".

Анна Скидан с результатом 70,23 метра завоевала первую медаль Азербайджана на Играх исламской солидарности в этом году. В 2017 году она заняла первое место на Исламиаде в Баку с результатом 75,29 метра.