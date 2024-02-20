WhatsApp запретит делать скриншот фотографии профиля

Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta) намерен внедрить функцию, которая запретит делать скриншот фотографии профиля.

Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta) намерен внедрить функцию, которая запретит делать скриншот фотографии профиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал WABetaInfo.

По данным портала, при попытке сделать снимок экрана с фотографией профиля в мессенджере будет появляться уведомление о том, что это действие заблокировано.

Такая опция лишит других пользователей возможности загружать и распространять фотографии профиля без согласия владельца аккаунта.

Функция была замечена в бета-версии приложения для платформы Android.