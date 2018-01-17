Впервые в Азербайджане Bakcell запускает услугу 4G в метро

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell сообщает о запуске суперскоростных услуг мобильного интернета 4G (LTE) на всех станциях метро города Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Сеть LTE компании Bakcell доступна на 21 станции метро (за исключением станции "Сахиль", закрытой в связи с проведением капитального ремонта). Ультрасовременная технология LTE Advanced, применяемая компанией Bakcell, способна обеспечивать скорость, достигающую 225 Мбит/с. Следует отметить, что в данный момент услугой 4G можно пользоваться на платформах станций, в то время как в туннелях метро данная сеть может быть недоступна.

“Мы с гордостью представляем услуги 4G LTE самого высокого качества для абонентов Bakcell, регулярно пользующихся метро. Это большое достижение, и мы уверены, что наши старания будут высоко оценены пользователями, которые хотят всегда оставаться на связи и иметь высокоскоростной доступ к интернету в любом месте и в любое время", - отметил главный исполнительный директор компании Bakcell Николаи Беккерс.