В Анкаре проходит III заседание космических агентств тюркских государств

В Анкаре началось третье заседание космических агентств тюркских государств.

В Анкаре началось третье заседание космических агентств тюркских государств.

Как сообщает анкарское бюро Report, участники встречи обсудят сотрудничество тюркских государств в области космических технологий.

Мероприятие организовано при поддержке Турецкого космического агентства (TUA). Азербайджан на мероприятии представляет Космическое агентство ("Азеркосмос").

Участники заседания также обсудят пути расширения сотрудничества в космической сфере.

Первая встреча, посвященная вопросам сотрудничества стран ОТГ в сфере космических проектов, состоялась 20 декабря 2021 года в Баку. Следующая встреча прошла 2023 году в Ташкенте. На ней были определены и согласованы приоритетные направления взаимодействия в космической сфере.

По итогам встречи Азербайджан будет объявлен хозяином четвертого заседания космических агентств тюркских государств, которое пройдет в 2025 году.