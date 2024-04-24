В Анкаре проходит III заседание космических агентств тюркских государств

В Анкаре началось третье заседание космических агентств тюркских государств.
Как сообщает анкарское бюро Report, участники встречи обсудят сотрудничество тюркских государств в области космических технологий.
Мероприятие организовано при поддержке Турецкого космического агентства (TUA). Азербайджан на мероприятии представляет Космическое агентство ("Азеркосмос").
Участники заседания также обсудят пути расширения сотрудничества в космической сфере.
Первая встреча, посвященная вопросам сотрудничества стран ОТГ в сфере космических проектов, состоялась 20 декабря 2021 года в Баку. Следующая встреча прошла 2023 году в Ташкенте. На ней были определены и согласованы приоритетные направления взаимодействия в космической сфере.
По итогам встречи Азербайджан будет объявлен хозяином четвертого заседания космических агентств тюркских государств, которое пройдет в 2025 году.