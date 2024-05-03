Турал Мамедов: Медиа неосознанно становятся инструментом кибербуллинга

Медиа становятся инструментом кибербуллинга, даже не подозревая об этом.
Как сообщает Report, об этом начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов заявил на форуме на тему ”Общественные процессы в медиа-плоскости“ в Баку.
"Медиа должны быть вовлечены в обучение борьбе с кибербуллингом и работу по повышению осведомленности. Это связано с тем, что распространение определенных новостей, которые кажутся интересными, без сохранения анонимности делает фигурирующих в этих новостях людей прямыми целями кибербуллинга. В таком случае медиа становятся инструментом кибербуллинга, даже не подозревая об этом. Поэтому они должны быть очень осторожны при публикации новостей и любой информации", - отметил он.