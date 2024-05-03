Турал Мамедов: Медиа неосознанно становятся инструментом кибербуллинга

Медиа становятся инструментом кибербуллинга, даже не подозревая об этом.

Медиа становятся инструментом кибербуллинга, даже не подозревая об этом.

Как сообщает Report, об этом начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов заявил на форуме на тему ”Общественные процессы в медиа-плоскости“ в Баку.

"Медиа должны быть вовлечены в обучение борьбе с кибербуллингом и работу по повышению осведомленности. Это связано с тем, что распространение определенных новостей, которые кажутся интересными, без сохранения анонимности делает фигурирующих в этих новостях людей прямыми целями кибербуллинга. В таком случае медиа становятся инструментом кибербуллинга, даже не подозревая об этом. Поэтому они должны быть очень осторожны при публикации новостей и любой информации", - отметил он.