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Ученые разработали ИИ, предсказывающий результаты лечения до его начала

Ученые разработали ИИ, предсказывающий результаты лечения до его начала Американские ученые из Университета штата Огайо представили программу на основе искусственного интеллекта (ИИ), который моделирует различные варианты лечения людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и подбирает наиболее эффективные способы терапии.
ИКТ
2 мая 2024 г. 06:59
Ученые разработали ИИ, предсказывающий результаты лечения до его начала

Американские ученые из Университета штата Огайо представили программу на основе искусственного интеллекта (ИИ), который моделирует различные варианты лечения людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и подбирает наиболее эффективные способы терапии.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Patterns.

Команда обучила алгоритм под названием CURE на обезличенных данных миллионов пациентов, предоставленных работодателями, страховыми компаниями и медицинскими учреждениями.

Затем специалисты добавили в модель специализированную информацию о конкретных состояниях здоровья и методах лечения, сосредоточив внимание на инсультах. Это позволило получать прогнозы об эффективности разных подходов к терапии исходя из индивидуальных особенностей человека.

По словам разработчиков, их CURE превзошел семь существующих аналогов по качеству рекомендаций, а его выводы совпали с результатами четырех клинических исследований.

Ученые отметили, что внедрение подобных ИИ не приведет к отказу от клинических исследований, но позволит сэкономить массу времени и денег, которые уходят на подобные испытания.

Специалисты считают, что в будущем подобные CURE алгоритмы позволят создавать полноценных "цифровых двойников" пациентов и давать руководство по лечению каждого отдельно взятого случая.

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