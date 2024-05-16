О нас

"Азеркосмос": В Азербайджане проведены успешные тесты в области прогнозирования ЧС

"Азеркосмос": В Азербайджане проведены успешные тесты в области прогнозирования ЧС В Азербайджане проведены успешные испытания системы связи в области прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
ИКТ
16 мая 2024 г. 15:59
Азеркосмос: В Азербайджане проведены успешные тесты в области прогнозирования ЧС

В Азербайджане проведены успешные испытания системы связи в области прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Космического агентства ("Азеркосмос") Фуад Асланов на проходящей в Баку международной конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2024.

"Космическое агентство уже два года работает над созданием системы связи экстренного оповещения. У нас есть успешные эксперименты в этом направлении", - сказал он.

Асланов отметил, что большое количество людей используют приложения, связанные со спутниковыми технологиями.

"Мы много используем спутниковую связь в сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли, логистике. Например, эти технологии используются для повышения производительности в сельском хозяйстве. Эта тенденция будет продолжать расти. Ведь государства и правительства вкладывают огромные средства как в сельскохозяйственные, так и в инфраструктурные проекты".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos": Fövqəladə halları proqnozlaşdırmaq sahəsində uğurlu sınaqlarımız var

Другие новости из категории

Aztelekom назвал три основных направления своей трансформации
Aztelekom назвал три основных направления своей трансформации
16 мая 2024 г. 14:43
В Азербайджане самое большое количество пользователей пиратского WhatsApp+
В Азербайджане самое большое количество пользователей пиратского WhatsApp+
16 мая 2024 г. 12:46
McKinsey: Основная доля выбросов в атмосферу приходится на телекоммуникационные компании
McKinsey: Основная доля выбросов в атмосферу приходится на телекоммуникационные компании
16 мая 2024 г. 12:23
ЦБА совершенствует систему отчетности по кибербезопасности в финансовом секторе
ЦБА совершенствует систему отчетности по кибербезопасности в финансовом секторе
16 мая 2024 г. 10:41
Руководитель направления Android-партнерства Google по СНГ: Азербайджан выделяется среди стран Центральной Азии по уровню жизни
Руководитель направления Android-партнерства Google по СНГ: Азербайджан выделяется среди стран Центральной Азии по уровню жизни
16 мая 2024 г. 10:21
Наталия Мочу: Деятельность Азербайджана в МСЭ заслуживает высокой оценки
Наталия Мочу: Деятельность Азербайджана в МСЭ заслуживает высокой оценки
15 мая 2024 г. 17:46
В Азербайджане впервые проведена комплексная оценка цифровых навыков
В Азербайджане впервые проведена комплексная оценка цифровых навыков
15 мая 2024 г. 16:28
Азербайджанские и турецкие компании подписали меморандум о взаимопонимании
ФотоАзербайджанские и турецкие компании подписали меморандум о взаимопонимании
15 мая 2024 г. 15:58
Джон Джиусти: Азербайджан стал региональным лидером в сфере инноваций
Джон Джиусти: Азербайджан стал региональным лидером в сфере инноваций
15 мая 2024 г. 14:19
Замминистра: В Баку 90% домов имеют доступ к оптоволоконному интернету
Замминистра: В Баку 90% домов имеют доступ к оптоволоконному интернету
15 мая 2024 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi