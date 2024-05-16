"Азеркосмос": В Азербайджане проведены успешные тесты в области прогнозирования ЧС

В Азербайджане проведены успешные испытания системы связи в области прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

В Азербайджане проведены успешные испытания системы связи в области прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Космического агентства ("Азеркосмос") Фуад Асланов на проходящей в Баку международной конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2024.

"Космическое агентство уже два года работает над созданием системы связи экстренного оповещения. У нас есть успешные эксперименты в этом направлении", - сказал он.

Асланов отметил, что большое количество людей используют приложения, связанные со спутниковыми технологиями.

"Мы много используем спутниковую связь в сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли, логистике. Например, эти технологии используются для повышения производительности в сельском хозяйстве. Эта тенденция будет продолжать расти. Ведь государства и правительства вкладывают огромные средства как в сельскохозяйственные, так и в инфраструктурные проекты".