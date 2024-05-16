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McKinsey: Основная доля выбросов в атмосферу приходится на телекоммуникационные компании

McKinsey: Основная доля выбросов в атмосферу приходится на телекоммуникационные компании Основная доля выбросов в атмосферу приходится на телекоммуникационных компаний.
ИКТ
16 мая 2024 г. 12:23
McKinsey: Основная доля выбросов в атмосферу приходится на телекоммуникационные компании

Основная доля выбросов парниковых газов в атмосферу приходится на телекоммуникационные компании.

Как передает Report, об этом сообщила руководитель практики телекоммуникаций McKinsey & Company в Центральной Азии Алима Зиманова во второй день международной конференции "GSMA Mobile 360 Eurasia 2024" в Баку.

По ее словам, операторские группы взяли на себя обязательства по сокращению выбросов: "Большинство из них наметили целью 2030 год. Мы должны думать не только о себе, но и о будущих поколениях, использовать "зеленую энергию".

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Версия на английском языке McKinsey: Role of telecommunications companies in atmospheric emissions is huge
Версия на азербайджанском языке "McKinsey": Atmosfer emissiyasında telekommunikasiya şirkətlərinin rolu böyükdür

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