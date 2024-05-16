McKinsey: Основная доля выбросов в атмосферу приходится на телекоммуникационные компании

Основная доля выбросов в атмосферу приходится на телекоммуникационных компаний.

Основная доля выбросов парниковых газов в атмосферу приходится на телекоммуникационные компании.

Как передает Report, об этом сообщила руководитель практики телекоммуникаций McKinsey & Company в Центральной Азии Алима Зиманова во второй день международной конференции "GSMA Mobile 360 Eurasia 2024" в Баку.

По ее словам, операторские группы взяли на себя обязательства по сокращению выбросов: "Большинство из них наметили целью 2030 год. Мы должны думать не только о себе, но и о будущих поколениях, использовать "зеленую энергию".