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Фариз Джафаров: К концу 2030 года 4SIM профинансирует более 650 компаний

Фариз Джафаров: К концу 2030 года 4SIM профинансирует более 650 компаний Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Минэкономики планирует профинансировать более 650 компаний в Азербайджане до конца 2030 года.
ИКТ
17 мая 2024 г. 14:58
Фариз Джафаров: К концу 2030 года 4SIM профинансирует более 650 компаний

Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Минэкономики планирует профинансировать более 650 компаний в Азербайджане до конца 2030 года.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

По его словам, финансирование будет направлено на снижение к минимуму расходов компаний и оптимизации их прибыли путем цифровой трансформации.

Джафаров напомнил, что в сентябре 2023 года 4SIM совместно с Фондом развития образования при Министерстве науки и образования и компанией Coursera запустили проект “4Sİ Academy” для повышения уровня цифровых знаний граждан, что поспособствует ускорению перехода к цифровой экономике.

“На I этапе проекта для 10 000 граждан Азербайджана были организованы 800 бесплатных курсов и тренингов по искусственному интеллекту, аналитике данных, блокчейну, облачным технологиям, лидерству, коммуникациям, английскому языку и другим направлениям”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Fariz Cəfərov: “4SİM 2030-cu ilin sonuna kimi 650-dən çox şirkəti maliyyələşdirəcək”

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