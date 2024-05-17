Фариз Джафаров: К концу 2030 года 4SIM профинансирует более 650 компаний

Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Минэкономики планирует профинансировать более 650 компаний в Азербайджане до конца 2030 года.

Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Минэкономики планирует профинансировать более 650 компаний в Азербайджане до конца 2030 года.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

По его словам, финансирование будет направлено на снижение к минимуму расходов компаний и оптимизации их прибыли путем цифровой трансформации.

Джафаров напомнил, что в сентябре 2023 года 4SIM совместно с Фондом развития образования при Министерстве науки и образования и компанией Coursera запустили проект “4Sİ Academy” для повышения уровня цифровых знаний граждан, что поспособствует ускорению перехода к цифровой экономике.

“На I этапе проекта для 10 000 граждан Азербайджана были организованы 800 бесплатных курсов и тренингов по искусственному интеллекту, аналитике данных, блокчейну, облачным технологиям, лидерству, коммуникациям, английскому языку и другим направлениям”, - сказал он.