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В Азербайджане самое большое количество пользователей пиратского WhatsApp+

В Азербайджане самое большое количество пользователей пиратского WhatsApp+
ИКТ
16 мая 2024 г. 12:46
В Азербайджане самое большое количество пользователей пиратского WhatsApp+

По данным компании Kaspersky, самое большое количество пользователей пиратского WhatsApp+ в мире приходится на Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель ОАО Paşa Bank Араз Гасанзаде на проходящем в Баку Summit Finteх.

Он отметил, что с помощью этого нелегального приложения хакеры получают доступ к личным данным пользователей, вплоть до того, что могут читать приходящие на телефон SMS.

"Таким образом, контроль мобильным устройством переходит третьим лицам. Без вашего ведома мошенники могут зайти в банковское приложение и перевести на свои счета ваши средства. Банки со своей стороны регулярно принимают меры для предотвращения такого рода мошеннических действий", - сказал Гасанзаде.

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Версия на английском языке Azerbaijan accounts for largest number of WhatsApp+ users globally
Версия на азербайджанском языке Dünyada ən çox "WhatsApp+" istifadəçisi Azərbaycandadır

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