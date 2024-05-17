Представитель Huawei: 5G, Cloud и AI – оптимальные пути на тропе к эпохе интеллектуальных технологий

Согласно оценке, к 2030 году глобальная цифровая и интеллектуальная экономика составит 37,9% от общего объема экономики, а ежегодный совокупный темп роста интеллектуальной экономики - 18 %.

Как передает Report, такое заявление сделал президент по Carrier Business компании Huawei в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии Алекс Ху на конференции GSMA M360 Eurasia 2024 в Баку.

Он отметил, что интеллектуальная экономика становится ключевым фактором роста.

Алекс Ху добавил, что наиболее эффективным способом развития цифровой и интеллектуальной экономики является использование интеллектуальных технологий, таких как 5G, облачные вычисления и искусственный интеллект, способные существенно повысить цифровую производительность.

"По нашим оценкам, к 2030 году общее количество подключений достигнет 200 млрд DoU (средний объем трафика данных по мобильным устройствам на пользователя в месяц) достигнет 400 ГБ, а проникновение гигабитного широкополосного доступа достигнет 55%", – заявил он, цитируя отчет Huawei под заголовком "Интеллектуальный мир 2030", в котором содержится рационально структурированный сценарий и описание восьми перспектив на будущее.

По его словам, к 2030 году 87% расходов предприятий будут приходиться на облачные технологии, что потребует 10-кратной общей вычислительной мощности и 500-кратной вычислительной мощности искусственного интеллекта.

Говоря о количестве пользователей 5G-сервисов, он отметил, что всего за пять лет оно превысило 1,5 миллиарда, что является показателем более стремительного внедрения, по сравнению с любым предыдущим поколением.

"В настоящее время на долю 5G-сервисов приходится 20% подключений и 40% объема продаж мобильной связи, что значительно увеличивает объем передачи данных.

Текущий год знаменует собой первый год глобальной коммерциализации 5G-A, и в 2024 году мы ожидаем запуска более 10 сетей. Крайне важно не медлить с внедрением 5G в регионе", – отметил он.

Также Алекс Ху добавил, что искусственный интеллект придает значительный импульс развитию облачных технологий.

"Все больше и больше экономик рассматривают облако в качестве базовой инфраструктуры для цифровой трансформации государства. К примеру, в Европе 68 % государственных сервисов были перенесены в облако.

За последние два года мы стали свидетелями появления больших языковых моделей, таких как ChatGPT. Предполагается, что характеристики этих моделей ежегодно расширяются в десять раз, увеличивая возможности искусственного интеллекта и применения ИИ-приложений", - сказал он.

Алекс Ху отметил, что наиболее эффективным способом улучшения связи является постановка цели создания гигаполисов.

"Многие страны, в том числе и Азербайджан, запустили цифровые стратегии, приоритетом для которых является создание надежной цифровой инфраструктуры с подключением 5G и оптоволокна к дому для развития гигаполисов", – заявил он, добавив, что Huawei полагает, что в каждой стране может и должен быть по крайней мере один местный облачный провайдер, и операторы связи как никто другой способны выполнять эту роль.

Он также отметил, что сфера телекоммуникаций ускоряет внедрение искусственного интеллекта, и ожидается, что к 2025 году 86% предприятий перейдут на искусственный интеллект.

"5G, облачные технологии и искусственный интеллект – оптимальные пути на тропе к эпохе интеллектуальных технологий, открывающие еще больше возможностей. Регион должен стать частью этих значительных изменений, при этом региональные операторы связи будут играть в них ключевую роль.

Такой прогресс требует располагающей политики регулирования, в частности в отношении распределения спектра 5G. Принимая во внимание, что многие страны, включая развивающиеся, уже начали широкомасштабное внедрение 5G, рекомендуется выделить спектр 5G до 2025 года", – добавил он.